Heiraten im Februar in Husum : 2.2.22 und 22.2.22: So groß ist die Nachfrage nach „Schnapszahl“-Hochzeits-Terminen

Der Februar bietet in diesem Jahr gleich zwei besonders einprägsamen Schnapszahl-Termine an. Am 2.2.2022 und am 22.2.2022 wollen auch beim Standesamt in Husum einige Paare den Bund der Ehe schließen.

Husum | „Schnapszahl“-Daten sind bei Heiratswilligen sehr beliebt. In diesem Jahr locken im Februar gleich zwei Schnapszahlen-Termine: der 2.2.22 und der 22.2.22. Manche würden heiraten, weil es besonders einfach sei, sich den Hochzeitstag zu merken, andere erhofften sich davon Glück, beschreibt Stadtsprecherin Simone Mommsen den Grund der Heiratswilligen für...

