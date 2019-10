Vandalismus auf Nordstrand : 19 Autos beschädigt

Unbekannte werfen in der Nacht zu Donnerstag (10.) mehrere Scheiben ein, stehlen Wertgegenstände und montieren Reifen ab.

10. Oktober 2019, 15:20 Uhr

Nordstrand | In der Nacht von Mittwoch (9.) auf Donnerstag (10.) haben Unbekannte auf dem Parkplatz des Fähranlegers in der Hörnstraße in Nordstrand 19 Fahrzeuge beschädigt. Zum Teil wurden an den parkenden Autos die Scheiben eingeschlagen, aus vier davon Wertgegenstände gestohlen. Bei zwei Pkw verschwanden jeweils alle vier Reifen. Die Polizeistation Hattstedt hat die Ermittlungen übernommen, bittet Zeugen und Hinweisgeber, ihre möglichen Beobachtungen unter Telefon 04846/ 207995-0 oder dem Polizeiruf 110 zu melden.

