Kommunalwahl : 19.000 Husumer dürfen wählen

Der Urnengang am Sonntag musste von der Verwaltung aufwändig vorbereitet werden.

von Stefan Petersen

04. Mai 2018, 10:00 Uhr

Robin Unger hat viel zu tun: Als Verantwortlicher koordiniert er die Kommunalwahl am Sonntag, 6. Mai, im Rathaus – und sorgt auch am Wahlabend dafür, dass Landes- und Kreiswahlleiter sowie der Städteverband so schnell wie möglich die ausgezählten Ergebnisse der 14 Husumer Wahlbezirke bekommen. Und dass die Besucher der Wahlparty im Ratssaal ab 18 Uhr laufend informiert werden – auf dem großen Videoschirm und einem Extra-Fernsehgerät.

„19.114 Wahlberechtigte gibt es in Husum – wahlberechtigt sind ja auch Bürger der Europäischen Union und alle ab 16 Jahren“, sagt Unger. Zusätzlich müsse man am Wahltag hier gemeldet sein und mindestens seit sechs Wochen in der Storm-Stadt gelebt haben. „Und nicht gerichtlich vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.“

Bis gestern Mittag hatten rund 1801 Wahlberechtigte ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. „Und noch bis zum heutigen Freitag um 12 Uhr können Briefwahlen beantragt und die Unterlagen dafür im Rathaus abgeholt werden.“ Die seien dann bis Sonntag um 15 Uhr im Rathaus abzugeben oder in dessen Briefkasten zu werfen. „Es gibt nur eine Ausnahme: Wenn jemand nach Freitag, 15 Uhr, krank wird oder sich verletzt und so nicht mehr zu seinem Wahllokal kommen kann.“ Dann kann jemand für diesen Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen am Sonntag ab 8 Uhr im Rathaus abholen, ausfüllen lassen, und bis 15 Uhr wieder zurück bringen. „Das Rathaus ist den ganzen Tag über geöffnet und das Wahlbüro mit zwei Kolleginnen aus dem Einwohnermeldeamt besetzt“, so Unger.

So eine Kommunalwahl sei für die Verwaltung in der Vorbereitung deutlich aufwändiger als eine Landtags- oder Bundestagswahl. „Wir müssen ja alles in Eigenregie machen, die Wahlparty im Rathaus organisieren und sogar die 14 verschiedenen Stimmzettel für die Gemeindewahl selbst erstellen.“ Gedruckt wurden diese dann in einer örtlichen Druckerei.

Dafür sei dann die Auszählung einfacher. „Es gibt zwei Stimmzettel, ein rosafarbener für die Kreiswahl und ein weißer für die Gemeindewahl.“ Unger legt Wert auf die Feststellung, dass es sich um völlig getrennte Wahlen handelt, die nur aus organisatorischen Gründen zusammen stattfinden. „Zuerst zählen wir die Kreiswahl aus, dann die Gemeindewahl.“ Bei der jeder Husumer nur eine einzige Stimme hat, was die Auszählung sehr erleichtere.

Unger hofft, bereits um 20 Uhr das vorläufige amtliche Endergebnis für die Husumer Gemeindewahl präsentieren zu können. „Nach dessen Feststellung wird unverzüglich auch die vorläufige Sitzverteilung des Stadtverordnetenkollegiums inklusive eventueller Ausgleichs- und Überhangsmandate ermittelt. Die Ergebnisse können am Wahlabend auf der Internetseite der Stadt www.husum.de eingesehen werden. Das amtliche Endergebnis wird der Gemeindewahlausschuss dann in seiner Sitzung am 9. Mai feststellen.“