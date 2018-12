180 000 Euro für lebenslanges Lernen

von hn

11. Dezember 2018, 12:32 Uhr

Warmer Regen für die Weiterbildungs-Beratungsangebote in Nordfriesland: Arbeits-Staatssekretär Dr. Thilo Rohlfs übergab einen Förderbescheid über 180000 Euro an die Wirtschaftsförderung Nordfriesland (im Bild Christina König und Heike Kaiser von NordNetz Bildung in Husum). Mit dem Geld werden unter anderem Sprechtage zum Thema Qualifizierung in Husum, Garding, Niebüll, Schleswig oder Flensburg finanziert. Die Weiterbildungsberatung informiere gratis, unabhängig und zielgenau über berufliche Bildungs- möglichkeiten, so und helfe dabei, sich in der Vielfalt der Angebote zu orientieren, so Rohlfs.>www.weiterbilden-sh.de