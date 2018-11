Supermarkt-Aktion in Husum : 150 Tüten Lebensmittel zur Verteilung

Erfolgreiche Aktion: Ein Supermarkt bat Kunden um Spenden für die Husumer Tafel. Lebensmittel im Wert von 750 Euro kamen zusammen.

von Volkert Bandixen

21. November 2018, 10:15 Uhr

Husum | „Das ist eine wunderbare Aktion, damit haben Sie uns eine große Freude gemacht“, sagte Ronald Schümann, Leiter der Tafel Husum, nachdem er eine Spende in Form von 150 Tüten mit haltbaren Lebensmitteln entgegen genommen hatte. „Sie sind alle gleich im Wert von fünf Euro bestückt“, erklärte Karola Schröder, die den Rewe-Markt in der Bredstedter Straße leitet. Dort einkaufende Kunden hatten die Tüten für die Tafel erworben, um sie an Menschen geben zu lassen, deren Tisch nicht immer gut gedeckt ist. „Durch uns werden rund 450 bis 500 Personen in der Woche versorgt“, erläuterte Schümann. Eine Zahl, die deutlich macht, wie wichtig die Arbeit der Tafel ist.