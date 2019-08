Husum : 150 Jahre SPD: Mix aus Festakt und Show

Die Partei feierte ein paar Stunden auf der Kleikuhle mit der Landesvorsitzenden Serpil Midyatli.

11. August 2019, 17:00 Uhr

Husum | Versprochen hatte die SPD den Husumern, anlässlich der 150-Jahr-Feier ihres Ortsvereins, auf der Kleikuhle ein unterhaltsames Stadtfest zu bieten, doch streckenweise glich dies mehr einer politischen Kundgebung. So wechselten die Sozialdemokraten zum Format „Festakt mit Grußworten“ mit einer Festrede ihrer Landesvorsitzenden Serpil Midyatli, die die Zuhörer durch die Ahnengalerie ihrer Vorgängerin und Vorgänger führte. Björn Engholm habe unter anderem mit den Frauen ganz neue Wählerschichten gewinnen und Mitbestimmung und Umweltthemen vorantreiben können. Heide Simonis habe „Frauenpower“ in die Landespolitik gebracht. Und Torsten Albig die ersten Schritte zur beitragsfreien Kindertagesstätte getan.

Sie ließ kaum ein politisches Thema aus. So wandte sie sich gegen Vorschläge aus der CDU, Kinder erst mit entsprechenden Deutschkenntnissen zur Schule zu lassen: „Schulpflicht gilt auch für den Staat“, rief sie unter dem Beifall von rund 70 Zuhörern, darunter viele Mitglieder, aber auch Einheimische und Touristen, über den Platz.

Jürgen Laage, Kreistagspolitiker der SPD, wartete bereits auf seinen Einsatz, sollte er doch ältere und jüngere Genossen im lockeren Talk-Show Format zu ihren Motivationen und Erfolgen befragen. Doch nun schlossen sich Grußworte an. Bürgermeister Uwe Schmitz betonte eingangs, dass er sich eher „für die Party“ gekleidet habe. Er unterstrich, dass er dank der SPD heute Bürgermeister sei und flachste: „Ansonsten stünde ich hier heute gar nicht – allenfalls als Beleuchter, aber das beherrsche ich nicht.“

Er wünschte dem Husumer Ortsverein, dass der nicht für eine manchmal unglückliche Politik in Berlin abgestraft werde. „Lassen Sie uns gemeinsam für Husum Vollgas geben.“

Mut machte auch Karsten F. Sörensen, Kreisvorsitzender der SPD. Die Lage sei im Laufe der Geschichte „schon häufiger aussichtsloser als heute gewesen.“

Von den vielen Konflikten und Verfolgungen im Laufe der 150 Jahre hatte zu Beginn Susanne Rignanese berichtet, die zur Geschichte des Ortsvereins geforscht hatte (wir berichteten).

Jürgen Laage fragte im Talk zuerst nach den Motiven, der Partei beigetreten zu sein. Peter Zimmermann, Johanna Bauer, Karl-August Andresen und Günter Jansen betonten unisono, dass es ihnen darum gehe, Gerechtigkeit zu schaffen. Andresen unterstrich, dass dies schon das Anliegen seines Vaters gewesen sei, der den Ortsverein Nordstrand gegründet habe. Er selbst sei nun 65 Jahre in der SPD, in der Gewerkschaft und in der Arbeiterwohlfahrt – ein „Paket aus Mitgliedschaften“, das früher selbstverständlich gewesen sei, ergänzte Jürgen Laage.