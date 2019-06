Arlewatt : 15 Stellungnahmen zum B-Plan

Karen Hansen erläutert den Gemeindevertretern das aufwendige Prozedere der Entwicklung eines Bebauungsplanes.

von shz.de

30. Juni 2019, 19:01 Uhr

Arlewatt | In Arlewatt stehen Bauen und Sanieren zurzeit hoch im Kurs. So soll die Sanierung des Heuweges, nach einhelliger Beschlussfassung und Auftragsvergabe auf der letzten Sitzung der Gemeindevertretung, nun Mitte Juli starten. Weitere Angaben zum Ablauf der Arbeiten konnten allerdings noch nicht gemacht werden. „Der genaue Baustart sowie die Eckdaten werden jedoch so früh wie möglich bekannt gemacht werden“, versprach die Bürgermeisterin Silke Clausen.

Voran geht es ebenfalls für das neuen Baugebiet nördlich der Olderuper Straße und südöstlich des Sportheimweges (Bebauungsplan Nummer 5). Die erwartete Genehmigung vorausgesetzt, wurde der Auftragsvergabe an ein Planungsbüro zur Erschließung der Fläche bereits zugestimmt. Im Vorfeld, zum schließlich einhellig gefassten Satzungsbeschluss, erläuterte die Planerin Karen Hansen den Gemeindevertretern außerdem das aufwendige Prozedere der Entwicklung eines B-Planes. „In diesem Fall mussten unter anderem 15 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange, dazu zählen zum Beispiel das LLUR (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume), die Bundeswehr und die Telekom, eingeholt werden. Deren Anmerkungen sind in den B-Plan einzuarbeiten. Dokumentiert werden muss aber auch Vorgehen der Gemeinde im Hinblick auf die Anregungen. Deshalb braucht es immer lange bis so ein B-Plan wirklich steht“, erklärte sie. Als Knackpunkt für das aktuelle Projekt könnten sich jetzt zwar noch die Vorgaben des zurzeit in Arbeit befindlichen neuen Regionalplans Wind herausstellen. „Aber das wird abgeklärt, und dann sehen wir weiter“, sagte sie.

Nach dem Aufschub in der vorangegangenen Sitzung wurde der Beitritt der Gemeinde zur Lokalen Aktion „Runder Tisch Naturschutz“ jetzt einstimmig abgelehnt. Zur Begründung hieß es, dass die Ziele des Vereins noch nicht klar formuliert seien und die ehrenamtlichen Gemeindevertreter zudem bereits genug zu tun hätten.