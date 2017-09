Bilanz der Messe : 15.000 Besucher bei der Husum Wind

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

erstellt am 20.Sep.2017

Der Sturm Sebastian fegte auch die Bilanz der Messe Husum Wind durcheinander. Bereits verkaufte Tickets für den Mittwoch, an dem die Leichtbau-Hallen geräumt werden mussten, galten auch am Donnerstag. Das Angebot nahmen die meisten Gäste an, die sich unter die neuen Tagesgäste mischten. Unterm Strich konnte die Messe aber, wie sie jetzt mitteilte, die Besucherzahlen des Vorjahres nicht halten. Da waren es 18.000 Gäste, dieses Mal nur 15.000.

Die Geschäftskontakte soll es eher beflügelt haben, weil die Experten in der nicht betroffenen Messehalle und im ersten Stock des Kongresszentrums zusammenrückten. Dort fand zeitgleich das von der Wirtschaftsförderung des Landes und dem Enterprise Europe Network veranstaltete Speed-Dating der Fachbesucher statt. Die Veranstalter zählten 90 Meetings von jeweils einer halben Stunde Dauer mit Vertretern von 105 Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus 15 Ländern.

Da ging es unter anderem um die Präsentation von Investments, um Fragen zu technischen Problemen und um die Suche nach Experten oder Projektpartnern.

Zur Bilanz gehört auch die Zahl der bewundernden Ausrufe, die die Lichtkünstlerin Gisela Meyer-Hahn für ihre „Licht-Oper“ an den Türmen im Windtestfeld in der Südermarsch erntete. Sie hatte diese mit aufwendiger Technik jeden Abend in wechselnden Farben illuminiert. Autofahrer hielten am Straßenrand an und lobten ihre aufwendigen Installationen – bis hin zur Bemerkung, die Energie-Anlagen wirkten wie „beseelt“. Die Künstlerin freut es, wollte sie doch die Verschmelzung von Technik, Natur und Kunst erzielen.