Diakonisches Werk Husum : 144.000 Euro aus Kiel für die Förderung ehrenamtlicher Projekte

Das Projekt „Engagement fördern“ des Diakonischen Werks Husum bekommt über zweieinhalb Jahre 144.000 Euro vom Land.

Husum | „Ich freue mich, dass der Kreis Nordfriesland den Antrag auf Förderung des Projekts unterstützen konnte. Wir brauchen das Diakonische Werk Husum als starken Partner in allen Lebensbereichen, der ehrenamtliches Engagement für schnelle, unkomplizierte Hilfen von Mensch zu Mensch mit einbezieht“, so Christian Grelck, Leiter des Fachbereichs Arbeit und So...

