Nordfriesland : 130.000 Mutterschafe auf den Weiden

In Nordfrieslands Schäfereien beginnt die Hochsaison. Dabei gibt es im Kreis annähernd so viele Mutterschafe wie Einwohner: 130.000.

von shz.de

12. März 2018, 12:00 Uhr

Hoch her geht es derzeit bei den Schäfereien im Kreis. In den kleineren Betrieben sind die Lämmer schon vor Wochen zur Welt gekommen. Bei den größeren Schäfereien hat die erforderliche 24-Stunden-Rundum-Betreuung gerade begonnen. Nach Angaben des stellvertretenden Vorsitzenden des Landesverbandes für Schafhaltung in Schleswig-Holstein, Christian Lorenzen-Nissen aus Niebüll, gibt es in Nordfriesland annähernd so viele Mutterschafe wie Einwohner: 130.000. Etwa 40 unterschiedliche Rassen werden hier gezüchtet. Zur häufigsten Rasse gehören das Texelschaf sowie das weißköpfige Fleischschaf. Beide kommen mit den rauen Witterungsbedingungen an der Westküste, Nässe und Sturm, im Allgemeinen gut klar. Ausnahme war die in diesem Winter ungewöhnlich starke Regenzeit. Außerdem produzieren sie einen idealen Schlachtkörper mit guter Bemuskelung. Bei den größeren Schäfereien (1000 bis 1500 Muttertiere) sind auch Kreuzungen zwischen beiden Rassen recht erfolgreich. Als Nachwuchs werden bis zu 1,8 Lämmer pro Muttertier angestrebt.

Zum Preisgefüge von Fleisch und Wolle bestätigt auch der Vorsitzende des Bezirksvorstandes Eiderstedt, Hans-Erhard Luhn aus Tetenbüll, dass sich die Erlöse für Lammfleisch seit einigen Jahren stabilisiert haben und die Schafhaltung damit wirtschaftlich wieder interessant geworden ist. Die Hälfte der in Nordfriesland geborenen Lämmer wird regional in Schleswig-Holstein geschlachtet, die andere Hälfte in die Benelux-Länder und insbesondere nach Frankreich exportiert. Die Wolle dagegen ist zurzeit immer noch so niedrigpreisig, dass der Erlös daraus gerade noch die Unkosten für das Scheren deckt.