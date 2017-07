Bredstedt : 1000 Kinder bevölkern die Innenstadt

vergrößern 1 von 2 Foto: rah 1 von 2

Zwei Tage Spiel, Spaß und Action waren beim traditionellen, 139. Kinderfest in Bredstedt angesagt. Neben den gut 1000 Schülern und Lehrkräften der vier Schulen der Stadt, waren auch der Vorsitzende des Bredstedter Handwerkervereins, Timo Viertel und Ehefrau Kathrin, mitsamt Vorstandsteam als Organisatoren und Ausrichter, am Ende froh, dass alles glatt über die Bühne lief. Für Viertel selbst war es das dritte Amtsjahr, hatte er doch den Posten auch deshalb übernommen, weil das Event auf der Kippe gestanden hatte. „Mit dem tollen Team hinter mir, macht es Spaß. Ich selbst war hier auch einmal Schüler“, sagte der Vereins-Chef bei der Eröffnungszeremonie am auf dem Festplatz der Grundschule.

Bei Sonnenschein testeten die Teilnehmer ihr Können in Geschicklichkeits- und Glücksspielen. Die vielen Zuschauer und Mitstreiter feuerten kräftig an. Gegen Abend standen die Majestäten fest. Gekrönt wurden durch den Vorsitzenden die Hauptkönige von der Gemeinschaftsschule, Lara Miller (9a) sowie Lars Mathießen (Flex-Klasse), das Königspaar der Grundschule, Jolina Friedrichsen (4 a) sowie Max Rein (4 b). Die Senioren-Königswürden erkämpften sich Monika Engel beim Cricket-Wettbewerb und Paul Ludwig Petersen beim Schießen, erstmals mit Lichtpunktgewehren, die der Bredstedter Schützenverein zur Verfügung stellte.

Der zweite Tag stand im Zeichen des großen Umzuges aller Schüler, allerdings unter einem weniger guten Stern. Ausgerechnet als er sich wie ein riesiger Lindwurm durch die Straßen schlängelte fing es an zu regnen. Vorneweg liefen die Musiker des Spielmannszuges Bredstedt, gefolgt von den Organisatoren des Handwerkervereins, Schulleitern, der stellvertretenden Kreispräsidentin Margarethe Ehler, und Vertretern aus Politik und Wirtschaft, dabei außerdem Bürgermeister Knut Jessen. Auch die Musiker des Fanfarenzuges Karrharde sowie der Spielmannszüge Langenhorn und Jübek hatten sich mit eingereiht.

Begehrte Motive für Hobbyfotografen war das Schäferpaar in den grün-weißen historischen Gewändern. Diesmal stellten es Julia Mohrkamp und Luca Paulsen von der Gemeinschaftsschule dar. Zuvor hatten die Aktiven des Vereins im ehemaligen Rathaus einen Empfang für die Könige gegeben. Dafür stellte Rechtsanwalt Max Jürgensen seine Räume zur Verfügung. Es sei nicht selbstverständlich, so die Kreis-Vertreterin, dass Freiwillige ein Fest für alle Schüler der Stadt ausrichteten. Statt Luftballons ließen Züchter nach den obligatorischen Ansprachen des Hauptkönigspaares weiße Tauben in den Himmel aufsteigen. Andrang herrschte bei den von der Jugendfeuerwehr Bredstedt organisierten Wasserspielen. Darüber hinaus wurden eine Kinderdisco, ein Segway-Parcours und ein Bungee-Trampolin angeboten. Den festlichen Abschluss bildete der Bunte Rasen mit musikalischen und sportlichen Darbietungen der Schüler.