Störung im Husumer Netz : 100 Minuten lang ohne Strom

Im Nordwesten Husums und in Teilen Mildstedts gingen am Dienstagabend die Lichter aus.

von Stefan Petersen

21. März 2018, 16:15 Uhr

„Nur eine Minute ohne Strom“ waren die Husumer Haushalte im Durchschnitt des Jahres 2015, konnten die Stadtwerke in einem Faltblatt zur Standortbilanz kürzlich stolz verkünden. Für das Jahr 2017 wird die Rechnung vermutlich nicht ganz so günstig ausfallen, nachdem am Dienstagabend in Teilen Mildstedts und im nordwestlichen Teil Althusums rund 100 Minuten lang großflächig in Haushalten und auf den Straßen die Lichter ausgingen. Betroffen waren auch die Pumpanlagen der städtischen Abwasserbetriebe sowie das Krankenhaus im Erichsenweg, das sich jedoch über die eigenen Notstromaggregate versorgen konnte.

Grund war eine Störung auf Mittelspannungs-Ebene im Netzgebiet der Stadtwerke Husum Netz. Um 21.24 Uhr sei die entsprechende Meldung beim Bereitschaftsdienst eingegangen, so Norbert Jungjohann, Geschäftsführer der Husum Netz. Durch Umschaltungen im Netz konnten die Mitarbeiter die Stromversorgung nach gut anderthalb Stunden wieder komplett herstellen. „Weil die Leitstelle nicht rund um die Uhr besetzt ist, gibt es einen übergeordneten Bereitschaftsdienst mit Laptop, an den die Informationen aus der Leitstelle weitergeleitet werden. Außerdem gibt es je einen Bereitschaftsdienst-Mitarbeiter für Strom und einen für Gas und Wasser zum Einsatz vor Ort.“ Bei Bedarf können weitere Kräfte angefordert werden, was am Dienstagabend auch geschah: „Da waren insgesamt acht Leute von uns im Einsatz.“

Der Ausgangspunkt der Stromstörung lag in Mildstedt, so Jungjohann weiter. „In einer 20-Kilovolt-Erdleitung zwischen zwei Trafostationen trat ein Kabelfehler auf, der einen Kurzschluss in der Station Treibweg verursachte. Durch einen automatischen Schutzmechanismus wurden die Stromkreise, in denen die Störungsstellen lagen, am Umspannwerk abgeschaltet.“ Die zusätzliche Fehlerstelle, die in Althusum zum Ausfall führte, sei durch einen Schaden an der Kabeleinführung in die Anlage aufgetreten. Und weil sich in der Station Treibweg dabei Rauch entwickelte, riefen Anwohner die Feuerwehr. „Unsere Leute waren fast gleichzeitig vor Ort“, so Jungjohann. Sein Lob gilt der Mannschaft des Bereitschaftsdienstes: „Betroffen waren zwei relativ lange Stromkreise.“ Daher seien drei Teams mit je zwei Mitarbeitern im Netzgebiet unterwegs gewesen, die die jeweilige Lage vor Ort bewerteten und Umschaltungen vornahmen, um die Stromversorgung möglichst schnell wieder herzustellen. Unterstützt und koordiniert wurden sie durch zwei Mitarbeiter in der Leitstelle.

Derartig große Störungen im Mittelspannungsbereich von 20.000 Volt würden automatisch für eine Alarmierung des Bereitschaftsdienstes sorgen, so Jungjohann. Anders sei es im Niederspannungsbereich von 1000 Volt: „Wenn in kleineren Bereichen oder gar in einzelnen Gewerbebetrieben der Strom ausfällt, sind wir auf entsprechende Hinweise über unsere Störungs-Telefonnummer 04841/8997200 angewiesen“, sagt er. Die würden ebenfalls an den Bereitschaftsdienst weitergeleitet. Allerdings nur über acht Leitungen zugleich. „Wenn mehr Kunden anrufen, bekommen sie ein Besetztzeichen.“ Das soll sich in zukunft ändern: „Wir fangen jetzt an, intelligente Messsysteme auszubringen – elektronische Zähler, die ihre Daten übermitteln. Dann bekommen wir aus dem Netz wesentliche mehr Informationen als heute.“

Nun gelte es aber erst einmal, die Schäden von Dienstagabend zu reparieren. „Ziel ist, so bald wie möglich wieder in den Normalbetrieb zu gehen und die Umschaltungen aufzuheben.“ Heute Vormittag tauschten Mitarbeiter der Stadtwerke dazu beschädigte Sicherungen in der Niederspannung aus. Ebenfalls organisiert und begonnen wurden die Reparaturarbeiten in der Station im Treibweg und an der Kabelstrecke in Mildstedt.