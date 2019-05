Kunstwerke gestiftet : 100 Bilder für Krankenhäuser in Nordfriesland

Husumer Galeristin Marid Taubert stiftet den nordfriesischen Krankenhäusern Werke aus ihren Archivbeständen.

von hn

10. Mai 2019

Husum | Das Klinikum Nordfriesland mit seinen vier Standorten in Husum, Niebüll, Tönning und Wyk auf Föhr behandelt in jedem Jahr mehr als 20.000 Patienten stationär sowie über 60.000 weitere ambulant. Im Mittelpunkt stehen dabei natürlich medizinisch-pflegerische Leistungen. Das Klinikum ist aber immer auch bemüht, den Patienten ein möglichst angenehmes Ambiente zu bieten – soweit Hygiene- und Brandschutzvorschriften dies zulassen.

„Eine nette Atmosphäre hilft den Menschen, schneller gesund zu werden“, ist der kaufmännische Direktor des Klinikums Nordfriesland, Stephan Unger, überzeugt. Insofern war das Team auch gleich von einer Idee begeistert, die Marid Taubert, Eigentümerin und Geschäftsführerin der Galerie Tobien in der Husumer Neustadt, ans Klinikum herantrug: Sowohl im Husumer Hauptsitz als auch in der Dependance in Sankt Peter-Ording hatten Mitarbeiter der Galerie in die Archive geschaut und festgestellt, dass sich dort über die Jahre doch einiges angesammelt hatte. Es wurde Zeit, ein paar dieser Exponaten abzugeben. Das brachte Marid Taubert auf die Idee, sie dem Klinikum Nordfriesland zu stiften. „So können sich Patienten, Besucher aber auch Klinik-Mitarbeiter an den Bildern und der damit etwas schöneren Atmosphäre in Kliniken und Praxen erfreuen“, erläutert die Spenderin.

Gesagt, getan. Mit einem Transporter rückten Mitarbeiter des Klinikums an, um die gerahmten Kunstdrucke aus dem Bestand der Galerie zu übernehmen. Gut verpackt und in einer Begleitmappe erstklassig dokumentiert wurden die 103 Bilder behutsam verstaut und in die Klinik Husum gebracht.

Von dort wurden und werden sie auf die vier Einrichtungen verteilt. „Da unter den Bildern auch eine Serie von alten Husum-Ansichten ist, wird unsere Geriatrie unter Leitung von Dr. Ludolf Matthiesen zuerst auswählen dürfen“, erläutert Stephan Unger. „Das passt auch insofern gut, als die Geriatrie Anfang des Jahres zehnten Geburtstag gefeiert hat“. Alte Bilder und alte Gegenstände aus der Umfeld und der Jugend der Patienten sind während ihres stationären Aufenthaltes im Krankenhaus eine großartige Anregung für die Patienten.

„Wir sind der Galerie Tobien und Frau Taubert sehr dankbar dafür, dass Sie an uns gedacht und uns die Bilder überlassen hat. Das wird manche – derzeit noch kahle – Wand verschönern“, erklärte der kaufmännische Direktor.