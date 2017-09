Bordelum : 100.000 Euro für Wärme-Projekt

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Staudt 1 von 1

Im Rahmen der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Bordelum stimmten die Mitglieder auf Empfehlung ihres Finanzausschusses unter Finanzierungsvorbehalt dem Vorhaben „Projektskizze Dörpum“ zu. Dabei geht es darum, die Wärmeversorgung des Ortsteils Dörpum auf Basis erneuerbarer Energien zu entwickeln. „Ziel ist es, getätigte Investitionen langfristig zu sichern und eine nachhaltige Wärme- und Stromversorgung mit Preisen auf ortsüblichem Niveau zu erreichen“, erklärte der Vorsitzende des Finanzausschusses, Dirk Paulsen. Die Projektkosten werden sich auf rund 110.000 Euro belaufen. Dafür stellt die Gemeinde einen Antrag an die KFW-Bank, um eine Förderung von 65 Prozent vom Bund und 20 Prozent vom Land zu erhalten.

„Gemeinde Bordelum unterwegs“ verkünden die Logos auf den beiden Elektroautos, die in der Gemeinde seit einigen Wochen unterwegs sind und im Rahmen eines E-Carsharings genutzt werden können. An den Standorten der Feuerwehrgerätehäuser in Dörpum und Bordelum stehen die Elektro-Autos, ein Nissan Leaf sowie ein Renault Zoe, bereit. Nach den ersten Wochen im praktischen Einsatz und Erfahrungen mit der Nutzung der Fahrzeuge, empfahl der Finanzausschuss jetzt, einige Anpassungen in dem im April beschlossenen Nutzungsvertrag vorzunehmen. Berechtigte für das E-Carsharing müssen Mitglied im Verein IG Dörpum oder BordelumHus sein. Nach Anregungen aus der Bevölkerung können jetzt auch andere örtliche Vereine die Fahrzeuge nutzen. Voraussetzung, die Nutzer sind im Rahmen ihrer Vorstandsarbeiten ehrenamtlich für den Verein tätig. Dabei sind sie den ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde gleichgestellt und vom Nutzungsentgelt befreit. Der Betrag für die Nutzung durch Mitarbeiter des Bauhofes und des Klärwerks ist aus dem jeweiligen Produkthaushalt zu entrichten. Für die ganztägige Nutzung wird ein Betrag von 35 Euro fällig.

Um die Wirtschaftlichkeit und die Erweiterung des Nahwärmenetzes im Neubaugebiet Frau-Metten-Weg sicherzustellen, wird ein neuer Ausgangspunkt für einen zweiten Motor neben dem bereits vorhandenen am Kurheim gesucht. Um das Vorhaben zu sichern, müsste ein Anschlusszwang im Neubaugebiet ausgesprochen werden, waren sich die Gemeindevertreter einig. Über soziale Wohnprojekte im Neubaugebiet Frau-Metten-Weg sollen der Bedarf in der Gemeinde und eventuelle Finanzierungsmöglichkeiten ermittelt werden. Einstimmig beschloss die GV die Straße im Frau-Metten-Weg „Mettes Land“ zu benennen. „Die Zustimmungen der betroffenen Landeigentümer zum Radweg Dörpum-Lütjenholm liegen vor, jetzt werden die Fördergelder zum Bau beantragt“, teilte Bürgermeister Peter Reinhold Paulsen mit.