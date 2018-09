Betrugsprozess in Husum : 10.000 Euro via Ebay ergaunert?

Anklage lautet auf 89-fachen Betrug: Die Kunden zahlten im Voraus, bekamen aber nie Waren geliefert.

von

14. September 2018, 16:12 Uhr

Der Angeklagte saß in Handschellen vor dem Schöffengericht in Husum. In seinem Rücken sorgten drei Justizbeamte für die Sicherheit im Saal. Zwei von ihnen hatten ihn aus der Untersuchungshaft in Flensburg herbeigeholt. Dort saß er ein, weil er bei früheren Terminen nicht erschienen war und vor allem, weil Verdunkelungsgefahr bestehe, er also Beweise beiseite schaffen könne.

Angeklagt war er wegen 89-fachen Betruges. Er soll bei mehreren Banken Konten eröffnet haben, teils sogar auf die Namen von Verwandten. Parallel richtete er bei Ebay mehrere Zugänge ein – sogar mehrere an einem Tag. Über die habe er vor allem elektronische Geräte zum Verkauf angeboten. Die Kunden zahlten im Voraus, bekamen aber nie Waren geliefert. Damit habe er zwischen Dezember 2013 und Oktober 2015 rund 10 000 Euro ergaunert.

Der Prozess ist auf drei Verhandlungstage angesetzt, vor allem wegen der vielen Opfer, die als Zeugen geladen worden sind. Zum Auftakt kamen die drei Kommissare, die bei der Durchsuchung des Familiensitzes dabei waren oder die weitere Bearbeitung übernommen hatten. Dazu hatte sich die Kripo von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine Übersicht über alle Konten des Tatverdächtigen und seines familiären Umfeldes geben lassen.

Allein die Diskussion, wie es dem Mann gelungen sei, bei mehreren Banken auch unter fremden Namen ein Konto zu eröffnen, beschäftigte die Juristen im Saal eine ganze Weile. Das von immer mehr Banken und Behörden verlangte Post-Ident-Verfahren erklärten sie einander ebenso wie den im Internet angebotenen Weg „Verify-u“. Mittlerweile reiche es, einfach einen Personalausweis und sein Gesicht in eine Kamera am Computer zu halten, um sich ausreichend zu identifizieren.

Auf Fragen, wie die Durchsuchung abgelaufen sei, erzählten die Beamten, dass sie Räume vorgefunden hätten, die der Angeklagte gemeinsam mit seinen Eltern nutze. Beschlagnahmt worden seien vier Rechner inklusive Datensticks. Auf einem der Rechner sei ein Programm installiert gewesen, mit dem Portale wie Ebay nach Waren durchsucht werden können. Bei der Aktion sei der Tatverdächtige handgreiflich geworden, weshalb ihm Fesseln angelegt werden mussten.

Der Angeklagte schwieg zur Sache, überraschte aber auf einmal mit dem Hinweis, das Bundesverfassungsgericht habe mit Urteil vom 7. September seine seit Mai andauernde U-Haft für unverhältnismäßig erklärt. Dazu lieferte er ein Aktenzeichen, worauf die Sitzung unterbrochen wurde und eine Anfrage an das oberste Gericht gesandt wurde. Sein Verteidiger nutzte dies zum Hinweis: „Wenn dem so ist, muss er sofort freigelassen werden.“ Dort sei, lautete die Antwort, unter dem Aktenzeichen tatsächlich eine Verfassungsbeschwerde eingegangen, über die aber noch nicht entschieden worden sei.

Fortsetzung mit etlichen Opfern als Zeugen am Donnerstag, 20. September ab 9.30 Uhr im Saal 2 des Amtsgerichtes in Husum.