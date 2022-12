Jan Hendrik Nothbaar übernimmt das Husumer Fachgeschäft Zweirad Clausen von Dirk Clausen. Beide weisen extra auf den Monitor im Hintergrund hin, wo dann schon mal Radsport wie die Tour de France bei der Arbeit geschaut wird. Foto: Birger Bahlo up-down up-down Wechsel bei Husumer Fahrradgeschäft Mitarbeiter Jan Hendrik Nothbaar übernimmt Zweirad Clausen: So hat sich alles entwickelt Von Birger Bahlo | 22.12.2022, 13:17 Uhr

Wer in Husum von der Adolf-Menge-Straße ins Osterende einbiegt, kann bei Zweirad Clausen oft vor der Tür sehen, wie das Team Radlern hilft. Nun steht ein Wechsel in der Leitung an.