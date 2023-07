Mit dem Deutschland-Ticket (D-Ticket) können Kunden der Deutschen Bahn ab dem 1. Mai 2023 für nur 49 Euro pro Monat in a Foto: IMAGO/Dwi Anoraganingrum up-down up-down Deutschlandticket in Nordfriesland Kostenloses Ticket für Schüler und Azubis: Wirtschaft begrüßt Zuschuss Von Husumer Nachrichten | 16.07.2023, 12:54 Uhr

Am 1. August wird eine Bezuschussung des Deutschlandtickets in Nordfriesland eingeführt. Schüler fahren damit kostenlos. Zunächst müssen diese aber in Vorleistung gehen, denn die Erstattung wird frühestens im Oktober starten können. So funktioniert‘s.