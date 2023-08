Wohnen in Nordfriesland IG Bau warnt: Es droht Wohnungsnot für Senioren Von Husumer Nachrichten | 17.08.2023, 13:17 Uhr Husum und Nordfriesland sind bei Rentnern als Ruhesitz beliebt Foto: Volkert Bandixen up-down up-down

Gut 9000 barrierefreie Wohnungen werden in Nordfriesland in 20 Jahren benötigt, erklärt die IG Bau, die sich auf Zahlen des Pestel-Instituts beruft. In Zukunft könnten laut Gewerkschaft gleich mehrere Probleme drohen.