Die Badestelle Dagebüll hat ausgezeichnete Messewerte. Foto: Anja Werner up-down up-down Baden in der Nordsee Wasserqualität in Nordfriesland: Das sind die Ergebnisse für St. Peter-Ording, Dagebüll und Co. Von Gyde Hansen | 02.06.2023, 13:18 Uhr

Am 1. Juni beginnt in Schleswig-Holstein offiziell die Badesaison - auf den nordfriesischen Inseln sogar schon Mitte Mai. An welchen Badestellen können Nordfriesen unbedenklich baden gehen?