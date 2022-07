Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kommt am 12. September nach Husum FOTO: Fotostand / Reuhl up-down up-down Husum Wind im September Fachmesse für Windkraft: Wirtschaftsminister Robert Habeck übernimmt Schirmherrschaft Von Husumer Nachrichten | 25.07.2022, 11:07 Uhr

Die Messe findet vom 12. bis 15. September in Husum statt. Sonderthema der Leistungsschau für On- und Offshore Technologie ist grüner Wasserstoff. Der Wirtschaftsminister wird sie am 12. September eröffnen.