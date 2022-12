Auch dem Einsatz des Winterdienstes war es zu verdanken, dass es auf Nordfrieslands Straßen nur zu wenigen Zwischenfällen kam. Foto: Marco Nehmer up-down up-down Glatteis in Nordfriesland Winter mit Eis und Schnee in Husum: So ging es auf den Straßen zu Von Marc Nasner | 19.12.2022, 17:30 Uhr

Temperaturen rund um den Gefrierpunkt und Regen in den Morgenstunden sorgten in Husum für unangenehme Straßenverhältnisse. Die Rettungsleitstelle beobachtete ungewöhnliches Einsatzgeschehen am Vormittag.