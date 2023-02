Petra und Gunnar Althausen in ihrem HusumKaffee mit Hafenblick. Seit 2018 verkaufen sie hier ihren Kaffee direkt und auch frisch gebrüht. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down Die Husumer Kaffeespezialisten Wie ein Banker und eine Gastronomin sich den Traum von einem Kaffee-Kontor erfüllten Von Julia Weilnböck | 01.02.2023, 17:33 Uhr

Gunnar Althausen wollte raus aus der Bankenwelt, seine Frau Petra steckte bereits tief in der Kaffeewelt. Der Niedersachse und das Nordlicht erfüllten sich ihren Traum vom Kaffee-Kontor an einem Ort, wo ihre beiden Welten perfekt zusammenkommen: in Husum.