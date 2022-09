In Husum sollen bis zu 200 neue Wohnungen entstehen. (Symbolbild) Foto: Imago up-down up-down Wohnen in Nordfriesland Schleswiger Chaussee, Treibweg, Asmussentraße: Wie steht es um die Bauprojekte in Husum? Von Annika Jensen | 10.09.2022, 11:15 Uhr

Schleswiger Chaussee, Alte Post in Rödemis, Treibweg und Asmussenstraße: Insgesamt sollen 200 Wohnungen in Husum in den kommenden Jahr entstehen. Doch nicht alle Projekte entwickeln sich gut.