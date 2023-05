In Schleswig-Holstein kämpfen Wettermassen in den kommenden Tagen um die Vorherrschaft. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Wetter in SH Der Mai in Schleswig-Holstein war bisher viel zu kalt – so geht es weiter Von Marc Nasner | 08.05.2023, 12:30 Uhr

2,5 Grad lagen die Temperaturen im Mai in Schleswig-Holstein bisher unter dem langfristigen Normalwert. Folgen hat das Wetter auch für Insekten. So geht es in den kommenden Tagen weiter.