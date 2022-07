Mitglieder der Vorgartenwettbewerbs-Jury übergaben den ersten Preis an Uwe Gosch (zweiter von rechts): Ruth Grenz, Dr. Barbara Ganter, Bürgermeister Uwe Schmitz und Hans Pahl Christiansen. FOTO: Stadt Husum up-down up-down Lebensraum für Insekten Naturnah und bunt: Wettbewerb kürt den schönsten Vorgarten Husums Von Husumer Nachrichten | 17.07.2022, 14:17 Uhr

Selbst in kleinen Vorgärten kann viel Leben herrschen. In einem Wettbewerb traten jetzt Husumer Gartenbesitzer gegeneinander an. Die Krone aufsetzen konnte sich ein Hobby-Florist aus der Beselerstraße.