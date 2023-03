„Bewusster Leerstand“ der Häuser Norderstraße 53 und 55, deren Fassaden unter Denkmalschutz stehen: Der Balkon am roten Gebäude ist einsturzgefährdet. Foto: Stefan Petersen up-down up-down Baunutzungsplanung in Husum Wenig Leerstand in der Innenstadt – und ein sehr wertvolles Grundstück Von Stefan Petersen | 02.03.2023, 18:53 Uhr

Zwar haben sich einige Leerstände in der Norderstraße verfestigt, erläutert Bauamtsleiter Jörg Schlindwein. Aber insgesamt sieht es in Husums Innenstadt positiv aus, was die Baunutzungsplanung angeht.