Die Weihnachtsgans ist der Favorit der Deutschen als Festtagsbraten – doch dieses Jahr fällt das aus. Foto: dpa Gastronomie in Nordfriesland Weihnachtsfeiern werden auch in Husum teurer – und den Gänsebraten wird es wohl nicht geben 07.10.2022, 18:59 Uhr Von Stefan Petersen Birger Bahlo

Das letzte Quartal des Jahres ist angebrochen und damit rücken auch die Weihnachtsfeiern wieder in den Fokus der Gastronomie in Husum und Umgebung. Wie ist die Nachfrage in diesem Jahr?