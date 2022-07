Betroffen sind mehrere Buslinien in Husum, unter anderem die Linie 6 in Schobüll. FOTO: Stadt Husum up-down up-down Osterende und Halebüller Weg Wegen Bauarbeiten: Verspätungen und Ausfälle bei Husumer Bussen im Juli Von Yannik Burgemeister | 07.07.2022, 13:00 Uhr

Zwei Wochen lang gibt es Einschränkungen in der Straße Osterende, die zum Teil auch am Husumer Bahnhof und am ZOB für Verspätungen sorgen. Im HusumBus-Stadtverkehr können einzelne Fahrten ganz ausfallen.