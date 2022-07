FOTO: Peter Fänger Campingplatz am Wattenmeerhaus Makler bei Verkauf betrogen? Pellwormer Verkäufer wehrt sich vor Gericht Von Birger Bahlo | 22.07.2022, 15:39 Uhr

Wattenmeerhaus mit Café Rosengarten und Campingplatz nebenan sind Thema in einem Zivilprozess am Amtsgericht in Husum. Makler und Verkäufer streiten. Forderungen auf Schadenersatz stehen im Raum.