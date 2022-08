Die Halbinsel Nordstrand ist beliebtes Ziel für alle, die Ruhe im Urlaub und Kontakt zu den Einheimischen mögen. FOTO: Harald Paul up-down up-down Tourismus in Nordfriesland Ruhiges Nordstrand: Was machen Tourismus- und Immobilienboom mit der Halbinsel? Von Ilse Buchwald | 17.08.2022, 14:49 Uhr

Zu viel Urlauber, zu viel Remmidemmi, Ver-Syltung, teure Immobilien - das Leben in vielen Tourismusorten an Nord- und Ostsee ist für die Einheimischen schwierig geworden. Auf Sylt, Föhr und in St. Peter-Ording regt sich Widerstand gegen Overtourism und Immobilienboom. Aber wie sieht es auf dem beschaulichen Nordstrand aus?