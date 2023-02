Tanzszenen aus der Husumer Tanzschule Dance & Fun. Foto: Dance & Fun up-down up-down Zwischen Hiphop und Poledance Was Jugendliche in Nordfriesland in TikTok-Zeiten gerne tanzen Von Susanne Böhm | 12.02.2023, 11:46 Uhr

Auf der Social-Media-Plattform TikTok zeigen Jugendliche in kurzen Videos teils ausgefeilte Tanz-Choreografien. Wer geht in Zeiten wie diesen also noch in die Tanzschule? Einige, sagen die Betreiber aus Nordfriesland.