VHS-Direktorin Anke Wigger weist darauf hin, dass noch Plätze im SKIFAP-Programm frei sind. Foto: Annika Jensen

Volkshochschule Husum So können sich Geflüchtete auf die Arbeit in der Pflege vorbereiten lassen Von Marc Nasner | 11.09.2022, 17:19 Uhr

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen wird in den kommenden Jahren weiter steigen. An der Volkshochschule Husum bereiten sich nun Geflüchtete auf die Ausbildung in Pflegeberufen vor.