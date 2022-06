FOTO: Verein Jordsand up-down up-down In Nordfriesland sind derzeit vor allem Basstölpel von der Vogelgrippe betroffen. Tote Basstölpel auf Sylt Vogelgrippe in Nordfriesland: Das ist bekannt Von Husumer Nachrichten | 23.06.2022, 14:01 Uhr

Wer sterbende oder tote Tiere am Strand findet, sollte sie in Ruhe lassen, appelliert die Nationalparkverwaltung. Was über den aktuellen Ausbruch der Vogelgrippe in Nordfriesland noch bekannt ist: