Der Alarm kam genau fünf Minuten nach Mitternacht am Dienstag. Zeugen hatten bemerkt, dass in einem Gebäudekomplex in der Bahnhofstraße in Oster-Ohrstedt ein Feuer ausgebrochen war und hatten die Feuerwehr über den Notruf alarmiert. Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin die Freiwilligen Feuerwehren Oster-Ohrstedt, Wester-Ohrstedt, Treia, Schwesing und Ahrenviöl mit insgesamt rund 70 Einsatzkräften an den Brandort.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften war an der Brandstelle im Einsatz. Foto: Sebastian Iwersen

Feuerwehr kann brennendes Haus nicht mehr betreten

„Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand“, erinnert sich Einsatzleiter Dirk Martin. Aufgrund der hohen Brandintensität war es für die Feuerwehrleute nicht mehr möglich, das Haus zu betreten. Sie mussten sich darauf beschränken, die Flammen von außen zu ersticken. Dazu nahmen sie einen Löschangriff von allen Gebäudeseiten vor.

Nach Feuerwehrangaben handelt es sich bei dem Objekt um ein Einfamilienhaus, das durch mehrere Anbauten im Laufe der Jahre erweitert wurde und zuletzt mehrere Wohneinheiten beinhaltete. Nach unbestätigten Angaben soll der Gebäudekomplex vor kurzem den Besitzer gewechselt haben. Die neuen Eigentümer sollen bereits mit Renovierungsarbeiten begonnen haben, bevor das Feuer ausbrach.

Zunächst Unklarheit über den Verbleib der Bewohner

Da aber unklar war, ob sich noch Personen in dem Haus befanden, mussten die Retter vom Schlimmsten ausgehen. Daher wurde vorsorglich ein weiterer Rettungswagen und ein Notarzt an den Brandort alarmiert.

Durch die teilweise zerborstenen und teilweise für die Löscharbeiten eingeschlagenen Fenster versuchten die Feuerwehrleute auch immer wieder, das Gebäude so gut wie möglich von außen nach Personen abzusuchen.

„Auch wenn wir davon ausgehen, dass das gesamte Objekt zum Zeitpunkt des Brandausbruchs leer stand haben wir keine endgültige Gewissheit.“ Dirk Martin Einsatzleiter

Am morgen stand dann fest, dass niemand verletzt wurde.

Mit dem massiven Löschangriff, der aufgrund der starken Rauchentwicklung nur unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden konnte, ließ sich der Brand letztlich eindämmen. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle.

Das Feuer erfasste den gesamten Gebäudekomplex in der Bahnhofstraße. Foto: Sebastian Iwersen

Kriminalpolizei beschlagnahmt Brandstelle

Schwierigkeiten bereitete der Feuerwehr auch die Dacheindeckung des Hauses direkt an der Straße. Diese bestand aus Blechplatten, die sich nicht mehr entfernen ließen.

Schon während des Feuerwehreinsatzes nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf und beschlagnahmte die Brandstelle für weitere Untersuchungen. Durch diese soll auch abschließend geklärt werden, ob sich noch jemand in dem Gebäude aufgehalten hatte