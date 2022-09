Husumer Mitarbeiter von Vestas streiken für einen Tarifvertrag. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Warnstreik in Windenergie-Branche Für Tarifverträge: Vestas-Mitarbeiter in Husum legen erneut Arbeit nieder Von Annika Jensen | 05.09.2022, 14:35 Uhr

Die IG Metall hat die Service-Mitarbeiter bei Vestas erneut zum Warnstreik aufgerufen. In Husum beteiligten sich rund 40 Kollegen. Das Windenergie-Unternehmen hatte auf den ersten Streik am vergangenen Montag nicht reagiert. Was kommt als nächstes?