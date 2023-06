Die Polizei ermittelt wegen eines Feuers im Erichsenweg Foto: dpa up-down up-down Versuchte Brandstiftung in Husum Unbekannte legen Feuer in einem Haus im Erichsenweg Von Husumer Nachrichten | 28.06.2023, 09:40 Uhr

In der Nacht zu Montag wurden Feuerwehr und Polizei in den Erichsenweg in Husum gerufen. Dort hatten Unbekannte ein Feuer in einem leerstehenden Haus gelegt.