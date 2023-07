Verkehrsschild im Hafenbecken: Was will uns der unbekannte Künstler damit sagen? Foto: Robert Meyer up-down up-down Kolumne Küstenschnack Streetart Edition Husum: Was würde Banksy davon halten? Von Robert Meyer | 22.07.2023, 09:15 Uhr

Im Husumer Hafenbecken steckt im Schlick ein Verkehrsschild. Was wie ein Fall von Vandalismus aussieht, interpretiert unser Autor als kreative Kunstaktion und fragt sich: Was will uns der Unbekannte damit sagen?