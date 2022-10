Ein Bus verlässt die Haltestelle am Husumer Krankenhaus. Foto: Stefan Petersen up-down up-down Verkehr in Nordfriesland Verdi lässt die Busfahrer in Husum, Niebüll und SPO wieder einen Tag lang streiken Von Husumer Nachrichten | 14.10.2022, 16:50 Uhr

Neuer Warnstreik: Am kommenden Dienstag sollen die Busse erneut landesweit in den Depots bleiben, wenn es in den Tarifverhandlungen keinen Fortschritt gibt, kündigt Verdi Nord an.