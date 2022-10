Ein Bus der Autokraft fährt durch Husum. Foto: Stefan Petersen up-down up-down Verkehr in Nordfriesland Verdi lässt die Busfahrer in Husum, Niebüll und SPO eine Woche lang streiken Von Stefan Petersen | 06.10.2022, 15:27 Uhr

Neue Warnstreiks angekündigt: Dieses Mal ruft die Gewerkschaft Verdi Nord die Busfahrer in Nordfriesland dazu auf, fünf Tage lang nicht zu arbeiten. Am Montag beginnen in Kiel die Tarifverhandlungen.