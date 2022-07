Küchenchef Tino Kaulbars setzt in Dragseth‘s Gasthof auf Kreativität bei der Zubereitung von veganen Speisen. FOTO: Yannik Burgemeister up-down up-down Restaurants in Husum Food-Trend vegan und vegetarisch – wo schmeckt es den Husumern fleischlos am besten? Von Yannik Burgemeister | 11.07.2022, 18:06 Uhr

Kein Fisch, kein Fleisch: Der Trend zu veganem Essen ist auch in Nordfriesland angekommen. Wie ist die Auswahl in lokalen Restaurants, was wird besonders gern gegessen? Wir haben uns auf Husumer Tellern umgeschaut.