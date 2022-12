Die Hafenmeile in Husum ist Anziehungspunkt für die meisten Urlauber. Sie äußern in der neuen Studie aber auch Verbesserungsvorschläge. Foto: Stefan Petersen up-down up-down Tourismus in Nordfriesland Die typischen Nordsee-Urlauber: So erleben sie Husum, das stört sie Von Birger Bahlo | 15.12.2022, 17:35 Uhr

Neue Studie zum Nordsee-Tourismus liegt shz.de vor. In Interviews reden Urlauber offen über ihr Verhalten und machen klare Vorschläge, was sich für Touristen in Husum und Umgebung ändern sollte.