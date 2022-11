Foto: S. Buica Blaulicht Sauerei in der Schobüller Straße: Schlachtabfälle rutschen in Husum vom Laster Von Frank Spyra | 21.11.2022, 20:58 Uhr

Ein Transporter mit Schlachtabfällen ist am späten Montagabend, 21. November, in der Schobüller Straße in Husum verunglückt. Die Feuerwehr gab vor Ort an, dass die Räumarbeiten bis voraussichtlich 22 Uhr andauern werden.