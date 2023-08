Umweltschutz in St. Peter-Ording Nachhaltigkeit bei den Kitesurf Masters: „Der Strand ist danach sauberer als vorher“ Von Marc Dimpfel | 11.08.2023, 11:34 Uhr Zum neunten Mal veranstalten Regber und sein Team das Kitesurf-Event in St. Peter-Ording. Foto: Marc Dimpfel up-down up-down

Bei Veranstaltungen, die wie die Kitesurf Masters im Nationalpark stattfinden, ist Sensibilität für das Wattenmeer gefragt. Eventleiter Matthias Regber erklärt, was beim Umweltschutz gemacht wird und was sich in den letzten Jahren geändert hat.