Aktuell werden besonders Schultaschen und Ranzen für ukrainische Kinder gesammelt: Vanessa Holdysz (links) und Stefanie Snoppek sind mit Eifer bei der Sache. Foto: Gerrit Eggers up-down up-down Nächste Tour im August Ukraine-Konvois ab Nordfriesland: Initiatorin Vanessa Holdysz sieht in Hilfe Langzeit-Aufgabe Von Gerrit Eggers | 22.07.2023, 17:37 Uhr

Im Lager des Husumer Unternehmens Georg C. stehen tonnenweise Sachspenden, die in der dritten Augustwoche mit dem nächsten Konvoi der Initiative „Freunde helfen!“ in die Ukraine gebracht werden.