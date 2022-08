So sah Arlewatthof gegen Ende des 16. Jahrhunderts aus, dargestellt auf einer Stammtafel des Adelsgeschlechts der Rantzaus. FOTO: Abteilung für Regionalgeschichte, Universität Kiel up-down up-down Vor 250 Jahren in Nordfriesland Theodor Storm und das einstige „Schloss“ in Arlewatt Von Prof. Dr. Thomas Steensen | 15.08.2022, 12:00 Uhr

Ein Schloss an der Arlau? Wie die Bauern frei wurden und das kleine Arlewatt den Weg in die Welt der Literatur fand und was Nordfrieslands Nationaldichter Theodor Storm daraus gemacht hat, beschreibt Prof. Dr. Thomas Steensen.