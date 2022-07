FOTO: Rolf Vennenbernd/dpa Corona in Schleswig-Holstein Kostenlos verboten: Jetzt spendet ein Testcenter die Einnahmen Von Barbara Glosemeyer | 29.07.2022, 22:01 Uhr

Weil es die Schnelltests nicht mehr kostenlos anbieten darf, will ein Testzentren-Betreiber in Schleswig-Holstein jetzt die drei Euro für jeden Test für gemeinnützige Zwecke spenden. Und zwar in dem jeweiligen Ort, wo sich auch das Testcenter befindet.