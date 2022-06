FOTO: Gesche Biermann / Museumsverbund NF Museumsverbund Nordfriesland Uwe Haupenthal im Husumer Nissenhaus verabschiedet – neue Leiterin ist Tanja Brümmer Von Rüdiger Otto von Brocken | 01.06.2022, 09:06 Uhr

21 Jahre lang stand Uwe Haupenthal an der Spitze des Museumsverbunds Nordfriesland und hat in dieser Zeit viel bewegt. Jetzt wurde er im Nordsee-Museum in den Ruhestand verabschiedet.