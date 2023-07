Acrylfarbe und Öl-Kreiden werden in diesem Gemeinschaftskunstwerk kombiniert. Die Künstler geben Impulse, aber die Kinder dürfen bei der Tabu-Talentwerkstatt selbst entscheiden, was sie machen. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down Tabu-Talentwerkstatt Kreativer Freiraum ohne Tabus: Sommer-Workshops für Kinder und Jugendliche starten in Husum Von Julia Weilnböck | 26.07.2023, 14:53 Uhr

Kunst, Musik, kreatives Schreiben – all das kommt zu kurz in der Schule, finden die Initiatorinnen der Husumer Tabu-Talentwerkstatt. Deswegen wollen sie einen Raum bieten, in dem Kinder ihre Kreativität entdecken können.