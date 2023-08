Sturmflut in Nordfriesland Um einen Tag verschoben: Kitesurf Masters 2023 in SPO starten erst am Donnerstag Von Husumer Nachrichten | 08.08.2023, 10:44 Uhr Die Zeltstadt der Kitesurf Masters am Ordinger Strand steht unter Wasser. Foto: Choppy Waters up-down up-down

Beim Sturm am Montag wurde das gesamte Veranstaltungsgelände am Ordinger Strand überflutet. Nun müssen die Kitesurf Masters in St. Peter-Ording um einen Tag verschoben werden. Das sagen die Veranstalter: