Studieren in Nordfriesland Niebüll oder Husum? Dieser Kompromiss beendet Diskussion um Hochschulstandort Von Lausen | 15.06.2022, 13:55 Uhr

In Nordfriesland soll es ab Herbst 2023 den Studiengang Soziale Arbeit geben. Die FH Westküste plant einen Ableger am Standort Husum. In der Kreispolitik führte das zu einer Standortdebatte.